Romee Strijd, anne oldu

Yeni doğum yapan Romee Strijd, minik kızı Mint ile fotoğraf paylaştı.

İki yıldır Laurens van Leeuwen ile birlikte olan Romee Strijd’in, Mint adını verdiği kızı dünyaya geldi.

25 YAŞINDA ANNE OLDU

25 yaşındaki Hollandalı model, mutluluğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla dile getirdi.

BABA AŞIK

Strijd, kızı ile fotoğrafına, “Mint van Leeuwen! Sonunda seni kollarıma aldığım için kendimi çok bahtiyar hissediyorum.” notunu düştü.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Leeuwen ise, kızı ve eşine aşık olduğu yorumunu yaptı.