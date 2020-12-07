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Romee Strijd, anne oldu
Yeni doğum yapan Romee Strijd, minik kızı Mint ile fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 08:14
- Güncelleme : 07.12.2020 - 09:21
İki yıldır Laurens van Leeuwen ile birlikte olan Romee Strijd’in, Mint adını verdiği kızı dünyaya geldi.
25 YAŞINDA ANNE OLDU
25 yaşındaki Hollandalı model, mutluluğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla dile getirdi.
BABA AŞIK
Strijd, kızı ile fotoğrafına, “Mint van Leeuwen! Sonunda seni kollarıma aldığım için kendimi çok bahtiyar hissediyorum.” notunu düştü.
İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Leeuwen ise, kızı ve eşine aşık olduğu yorumunu yaptı.