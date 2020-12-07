Euro
9.5087
0.34%
Dolar
7.8363
0.3%
Altın
462.32
0.2%
Borsa
1.334
0.21%
Bitcoin
150.506
1.15%
EXEN Coin
11.15
1.73%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Romee Strijd, anne oldu

    Yeni doğum yapan Romee Strijd, minik kızı Mint ile fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 08:14
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 09:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Romee Strijd, anne oldu

    İki yıldır Laurens van Leeuwen ile birlikte olan Romee Strijd’in, Mint adını verdiği kızı dünyaya geldi.

    25 YAŞINDA ANNE OLDU

    25 yaşındaki Hollandalı model, mutluluğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla dile getirdi.

    BABA AŞIK

    Strijd, kızı ile fotoğrafına, “Mint van Leeuwen! Sonunda seni kollarıma aldığım için kendimi çok bahtiyar hissediyorum.” notunu düştü.

    İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Leeuwen ise, kızı ve eşine aşık olduğu yorumunu yaptı.

    Romee Strijd, anne oldu #1

    Romee Strijd, anne oldu #2

    Romee Strijd, anne oldu #3

    Romee Strijd, anne oldu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir