Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den itiraflar

Dünyanın sayılı zenginlerinden olan Cristiano Ronaldo, uzun süredir beraber pşduğu sevgilisi Georgina Rodriguez samimi açıklamlarda bulundu.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, zengin olmadan önceki hayatını anlattı. İtiraflarda bulunan Rodriguez, bir dönem oldukça fakir olduğunu ve hamburger dükkanlarının önünde bekleyerek insanlardan ona yemek almasını istediğini anlattı.

İşte Georgina Rodriguez'in açıklamalarından ara başlıklar...

"YEMEK ALACAK PARAMIZ YOKTU"

"Kimse bir gün bu kadar ünlü olacağımı tahmin edemezdi ben bile. Çünkü küçükken çok çirkindim. Babam uyuşturucu kaçakçılığından yakalanıp 10 yıl hapis cezası alınca çok düşük ücretler karşılığında mağazalarda çalışmak zorunda kaldım.

Bazen param kalmadığı için hamburger dükkanlarının önünde bekleyip insanlardan bana yemek almalarını isterdim.

"ESKİDEN FAKİRDİK"

Cristiano'nun da benim de fakir bir geçmişimiz var. Bu nedenle birinci sınıf insanlar tarafından gerçek anlamda kabul edildiğimizi hissetmiyoruz. Kıskanılsak ve elimizden gelenin en iyisini yapsak bile eleştirmek için fırsat kolluyorlar.

"KENDİMİ SEVİYORUM"

Yine de kendimi olduğum gibi, eksikliklerimle seviyorum. Kimse mükemmel değil. Her insan özel eşsiz ve özeldir."