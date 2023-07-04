Rose Leslie - Kit Harington'un ikinci çocuğu doğdu 'Game of Thrones'ta tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 5 yıl önce dünyaevine giren ünlü oyuncular Rose Leslie ve Kit Harington çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi.

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Tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Game of Thrones' adlı dizide 'Ygritte' karakterini canlandıran Rose Leslie ile 'Jon Snow'a hayat veren Kit Harington, 2018'de dünya evine girmişti.

Kız bebek de geldi

Bu evlilikten 2021'de dünyaya gelen bir erkek çocuğu bulunan ikili, geçtiğimiz gün ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayarak bir kız bebek sahibi oldu.

Özel hayatlarını gizli tutmayı tercih eden çiftin sözcüsü; "Ailelerine küçük bir kız çocuğu gelmesinden dolayı çok mutlular" açıklamasını yaptı.

Bebeğin adı ise açıklanmadı.