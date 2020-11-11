Rupert Grint baba oldu

Rupert Grint baba oldu

Harry Potter serisiyle tanınan Rupert Grint ile sevgilisi Georgia Groom'un bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Harry Potter serisinin Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, mutlu haberi, yeni açtığı Instagram sayfasından duyurdu. Bu, Grint'in sayfasının da ilk paylaşımı oldu.

İLK PAYLAŞIMI KIZIYLA OLDU

32 yaşındaki Rupert Grint, pembe giysiler içindeki kızı Wednesday Grint'i kucağına alıp çektiği pozunu, "Hey Instagram! 10 yıl geç ama buradayım. Hepinize Wednesday G. Grint'i takdim ederim. Güvenle kalın" notu eşliğinde paylaştı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Rupert Grint'in bu ilk paylaşımı, 16 saat içende 1 milyon 600 bini aşkın beğeni aldı.

Grint'in yeni açılan sayfası kısa sürede 2 milyona yakın takipçi topladı.