Dolar
7.6795
-1.4753%
Euro
9.0724
-1.2667%
Altın
1874.81
0.5885%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.351
-0.782%
Bitcoin
124203.51
0.8568%
EXEN Coin
12.36
0.98%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Rupert Grint baba oldu

    Harry Potter serisiyle tanınan Rupert Grint ile sevgilisi Georgia Groom'un bir kız çocuğu dünyaya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 12:32
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 12:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rupert Grint baba oldu

    Harry Potter serisinin Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, mutlu haberi, yeni açtığı Instagram sayfasından duyurdu. Bu, Grint'in sayfasının da ilk paylaşımı oldu.

    İLK PAYLAŞIMI KIZIYLA OLDU

    32 yaşındaki Rupert Grint, pembe giysiler içindeki kızı Wednesday Grint'i kucağına alıp çektiği pozunu, "Hey Instagram! 10 yıl geç ama buradayım. Hepinize Wednesday G. Grint'i takdim ederim. Güvenle kalın" notu eşliğinde paylaştı.

    ÇOK BEĞENİLDİ

    Rupert Grint'in bu ilk paylaşımı, 16 saat içende 1 milyon 600 bini aşkın beğeni aldı.

    Grint'in yeni açılan sayfası kısa sürede 2 milyona yakın takipçi topladı.

    Rupert Grint baba oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir