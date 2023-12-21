Rüya gibi başlayan evlilikler hüsranla bitti! İşte 2023 yılında boşanan ünlüler.. 2023 yılı bazı ünlü isimlere iyi gelmedi. Peri masalı gibi başlayan evlilikler, ayrılıkla son buldu. İşte magazin gündemini meşgul eden boşanmalar...

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Bir yıl daha geride kalıyor...

2024 yılına sayılı günler kalırken, içinde bulunduğumuz yıl boyunca her alanda birçok gelişmeler oldu.

Siyaset gündemi Türkiye'de oldukça yoğundu. Doğal afetler de bu yılın hafızalara kazınanları arasında.

Spor ve ekonomi de bu yılın en çok konuşulan konuları olurken, magazin gündemi de dilleri yordu.

Ayrılan ayrılana...

Birçok sosyal medya kullanıcısının yakından takip ettiği isimlere bu yıl iyi gelmedi.

Yaşadıkları birliktelikleri ya da peri masalıyla başlayan evliliklerini sonlandıran ünlü isimler, magazin gündeminde en çok konuşulanları arasında yer aldı.

İşte 2023 yılında boşanan ünlüler...

Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak

2015 yılında nikah masasına oturan oyuncu eski çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alarak anlaşmalı olarak boşandı.

Çiftin birlikteliklerinden Ali isminde 1 oğulları bulunuyor.

Oğuzhan Koç - Demet Özdemir

28 Ağustos'ta Sarıyer'de bir otelde nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldı. Çiftin evliliği 8 ay sürdü.

Şeyma Subaşı - Mohammed Alsaloussi

Mısırlı milyarder sevgilisi ile görkemli bir düğünle evlenen Subaşı’nın mutluluğu 4 ay sürdü. Şubaşı, Mısırlı milyarder eşi ile psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandı.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı

2010 yılında hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın evliliği, ekim ayında tek celsede bitti.

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy, 2018 yılında evlendiği çocuğunun annesi Nilüfer Gürbüz ile mart ayında resmi olarak ayrıldı.

Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan

Türkiye eski güzeli Arzum Onan'ın 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile evliliği, 10 dakika içerisinde tek celsede bitti.

Zahide Yetiş ve Cem Arısoy

Gündüz kuşağı programlarının sevilen ismi Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile nisan ayında sessiz sedasız boşandı.

Aslı Şen ve Metin Şen

Cemiyet hayatının tanınan çifti Aslı Şen ile Metin Şen, mart ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Bilal Hancı ve Esin Çepni

3 yıldır evli olan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Esin Çepni, resmi olarak boşandı. Hancı'nın eşi Esin Çepni’yi aldattığı video sosyal medyada gündem olmuştu.