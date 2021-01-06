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    Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi

    Rüzgar Aksoy'un köpeğini gezdirdiği sırada, başka bir köpeğin saldırısına uğrayarak, elinin kırıldığı olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 07:05
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    Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi

    Oyuncu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş'taki bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip, evine dönerken sokağın girişinde komşusunun "Dogo Argentino" cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı.

    KÖPEĞİNİ BAĞLAMADI

    Komşusuna köpeğini bağlaması uyarısında bulunmasına rağmen bağlanmayan Dogo Argentino cins köpek, Rüzgar Aksoy'un köpeğine saldırmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu, köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalışmıştı.

    KÖPEK ELİNİ KIRDI

    Köpek ısırıkları sonucu eli kırılan Rüzgar Aksoy, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

    UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ

    Savcılıkça başlatılan soruşturma, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Tarafların uzlaşamaması üzerine saldıran köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

    İddianame kabul edilirse şüpheli Adil K. S. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

    Rüzgar Aksoy a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi #1

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