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    Saadet Işıl Aksoy: Fazla mesai yapıyorum

    Bebeği için kariyerine ara veren Saadet Işıl Aksoy, tüm zamanını bir yaşındaki kızı Marisa Gülcan Kıraner’e ayırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 08:34
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    Saadet Işıl Aksoy: Fazla mesai yapıyorum

    Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, bir yaşındaki kızı Marisa Gülcan Kıraner’le ilgilenmekten ve kendi işlerine koşturmaktan sosyal medyayı ihmal ettiğini söyledi.

    Amerika’da yaşayan oyuncu, uzun bir aradan sonra makyaj yapıp, dışarı çıkınca çektiği görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.

    "SOSYAL MEDYAYA ZAMAN KALMIYOR"

    Aksoy, paylaşımında sabah 05.30’da kalkıp, geceye kadar ayakta olduğunu belirterek “Marisa’yla ilgilen, evi düzenle, kendi işlerine koş derken sosyal medyaya vakit kalmadı. Nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Benim mesaim sabah 5.30’da başlayıp gece 12’de bitiyor. Fazla mesai yapıyorum” ifadelerini kullandı.

    Saadet Işıl Aksoy: Fazla mesai yapıyorum #1

    Saadet Işıl Aksoy: Fazla mesai yapıyorum #2

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