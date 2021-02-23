Saadet Işıl Aksoy: Geçen sene bugün

Saadet Işıl Aksoy'un kızı Marisa Gürcan Kıraner 1 yaşına girdi.

Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Doğumdan hemen sonra kızı Marisa Gürcan ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Aksoy, altına şunları yazdı:

"SENİ İÇİMDE HİSSETTİĞİM AN"

"Geçen sene bugün... Seni içimde hissettiğim andan itibaren en yoğun duygum güven oldu, yani sevgiden bile ağır basabilir sana ve senin yoluna duyduğum güven.

"BEN SANA EŞLİK EDİYORUM"

Ben sadece bu yolu yürürken sana eşlik ediyorum kızım, seçimleri sen yapıyorsun, ben sadece onları uyguluyorum, düşersen kalkmana yardım ediyorum, tırmanırken yeterince yukarı gidemediğinde popondan şöyle minik bir destek veriyorum, ağlarsan alıp göğsümde sarmalıyorum seni, kendi başına uykuya dalmayı öğrendiğinde ya da ilk kez ayakta durabildiğinde gururla ve yine o sonsuz güvenle bakıyorum olduğun ve olacağın kişiye.

İyi ki doğdun canım kızım, iyi ki beni seçtin, bu bir yılda senin büyüdüğün kadar ben de büyüdüm. Birlikte nice güzel günlere, kendi kanatlarınla özgürce uçtuğunu gururla seyredeceğim nice anlara.."