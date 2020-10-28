Saadet Işıl Aksoy: Kızımın yüzünü göstermem

Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyayı aktif olarak kullanmasına rağmen kızı Marisa Gülcan’ın fotoğraflarında yüzünü göstermemesinin nedenini açıkladı.

Evlenip Amerika’ya yerleşen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gülcan Kıraner’in yüzünü sosyal medyada gösternek istemiyor.

8 aylık kızının yüzünü saklayan Aksoy, takipçilerinden bu yönde gelen sorularına şu şekilde yanıt verdi:

"ONUN ADINA KARAR VERMEK İSTEMİYORUM"

‘’Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta olmadığı için onun adına karar vermek istemiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyanın kirli yüzü. Maalesef sapıklar bu mecrada rahatça gezindikleri, istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları insanı en tedirgin eden tarafı."