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    Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi

    Saadet Işıl Aksoy, beş aylık kızı Marisa Gülcan Kıraner’i suya soktuğu anları Instagram’dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 09:07
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    Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi

    Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, şubat ayında kızı Marisa Gülcan Kıraner'i kucağına alarak ilk kez annelik deneyimini tattı. Aksoy, beş aylık kızı Marisa Gülcan Kıraner’i suya soktuğu anları Instagram’dan paylaştı.

    Köpeği Kaju ile de oynayan oyuncunun, doğum kilolarını verdiği görüldü.

    MİAMİ'DE KALDI

    Çocuğunu dünyaya getirdiği Miami’de kalan Aksoy’un videosu, takipçilerinden övgü aldı.

    Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi ViDEO

    Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi #1

    Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi #2

    Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi #3

    Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi #4

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