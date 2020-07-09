- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi
Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi
Saadet Işıl Aksoy, beş aylık kızı Marisa Gülcan Kıraner’i suya soktuğu anları Instagram’dan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 09:07
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, şubat ayında kızı Marisa Gülcan Kıraner'i kucağına alarak ilk kez annelik deneyimini tattı. Aksoy, beş aylık kızı Marisa Gülcan Kıraner’i suya soktuğu anları Instagram’dan paylaştı.
Köpeği Kaju ile de oynayan oyuncunun, doğum kilolarını verdiği görüldü.
MİAMİ'DE KALDI
Çocuğunu dünyaya getirdiği Miami’de kalan Aksoy’un videosu, takipçilerinden övgü aldı.
Saadet Işıl Aksoy, kızını gösterdi ViDEO