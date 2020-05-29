Saba Tümer: Marcus'u elimden kaçırdım

Alp Kırşan’ın YouTube kanalına konuk olan Saba Tümer, dünyanın en iyi erkek mankenleri arasında gösterilen Hollandalı Marcus ile ilgili pişmanlığını anlattı.

Önceki gün Alp Kırşan’ın YouTube kanalına konuk olan sunucu Saba Tümer, dünyanın en iyi erkek mankenleri arasında gösterilen Hollandalı Marcus Schenkenberg’e dair pişmanlığını dile getirdi.

"ÇOK SALAĞIM"

Hayatındaki en büyük pişmalığı anlatan Tümer, “Çok salağım ya. Meğer adam bana evlenme teklif etmiş, ben hiç oralı olmamışım. Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım.

"TEKLİF ETMEDİ"

Bir de 2013’te İspanyol dansçı Joaquin Cortez gelmişti. Bana ‘Benimle İspanya’ya gel’ dese, valizimi bile toplamadan, stüdyodan havalimanına giderdim. Sonra çocuk yapardık. Ama teklif etmedi işte.” diye konuştu.