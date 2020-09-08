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    Saba Tümer, Mert Öcal'ı beğendi

    Saba Tümer, Survivor yarışmasından erken elenen Mert Öcal'a hayran kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 11:52
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 11:52
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    Saba Tümer, Mert Öcal'ı beğendi

    Ünlü sunucu Saba Tümer, dün akşam Acun Ilıcalı ve Mert Öcal ile bir araya geldi. Tümer'in Öcal için yaptığı yorumlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

    Tümer, Acun Ilıcalı'nın kendisine sorduğu "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "BİLSEM BEN DE GELİRDİM"

    "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğunu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya"

    Saba Tümer, Mert Öcal'ı beğendi VİDEO

    Saba Tümer, Mert Öcal ı beğendi #1Saba Tümer, Mert Öcal ı beğendi #2

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