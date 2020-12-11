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- Saba Tümer: Özel hayatım da karantinada
Saba Tümer: Özel hayatım da karantinada
Ünlü sunucu Saba Tümer, pandemi yüzünden aylardır hayatında kimsenin olamdığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 12:04
- Güncelleme : 11.12.2020 - 12:13
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te spor yaparken görüntülenen Saba Tümer, pandemi döneminde ekrandan neden uzak durduğunu açıkladı.
Tümer, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs döneminde program yapmayı sağlıklı bulmadığını söyledi.
"SAĞLIKLI DEĞİL"
Saba Tümer, "Pandemide program yapmayı sağlıklı bulmuyorum. Önümü de görmüyorum. Kimsenin hayatını riske edip, stüdyoma getiremem. Mis gibi sosyal medya üzerinden yapıyorum." dedi.
Aşk hayatıyla ilgili sorulara 50 yaşındaki sunucu, "Özel hayatım da karantinada." cevabını verdi.