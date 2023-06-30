Sabancı'lardan veto geldi! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı Çiçeği burnunda çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sosyal medya hesaplarından birbirilerini sildi. Evlilik yolunda ilerlemesi beklenen ilişkinin bitmesi, anne Arzu Sabancı'nın Erçel'i onaylamamasına yorumlandı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda magazin dünyasına damga vuran ilişkilerden biri de Sabancı'lar ailesinden oldu.

Oyunculuğu ve yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

Meslektaşı Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından Sabancı ile birlikte olan genç oyuncu, ilişkiye başlar başlamaz yurt dışı pozlarıyla dikkat çekmişti.

Gezmeye doymadılar

Errçel'in birbirinden cesur kareleri ve seyahatleri, 'Hakan gezdiriyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Sık sık havalimanında objektiflere yakalanan çift aşklarını dolu dizgin yaşarken gözler anne Arzu Sabancı'ya çevrildi.

Görmezlikten geldi

Oğullarının tercihlerinde belirleyici olmasıyla bilinen Sabancı, geçtiğimiz günlerde oyuncu Eda Ece'nin düğüne katıldı.

Hakan Sabancı da düğüne sevgilisi Hande Erçel'in ailesiyle gitti.

Burada Arzu Sabancı'nın, Erçel'in ablası Gamze Erçel'in yanından geçerken görmezlikten gelmesi ise dikkat çekti.

'İstenmeyen gelin'

Çift birlikte gittikleri mekanlardan paylaşımlarını sürdürürken, Erçel Sabancı'lar ailesinde istenmeyen gelin ilan edildi.

Ardından yaşanan gelişme ise söylentileri doğruladı. Çiçeği burnunda aşıklar, birbirlerini sosyal medyada takipten çıktı.

Bu gelişme sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, iki ünlü isim sessizliğini korumaya devam ediyor.