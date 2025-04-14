Sabancıların yeni mirasçısı ayrılığı tetikledi: Nazlı Sabancı boşanma kararı aldı

Haber Merkezi

Sabancıların miras davalarına bir yenisi daha eklendi.

Hacı Sabancı'nın evlilik arifesinde F. D. adlı kadınla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden çocuğu olduğu ortaya çıktı.

F.D. bu kapsamda mahkeme yoluyla 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu ispatladı.

ADLİ TIP, ÇOCUĞUN BABASI 'HACI SABANCI' DEDİ

Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA testi sonuçları sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay isimli çocuğun babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı.

Aileyi karıştıran bu olay ayrılık getirdi.

NAZLI SABANCI BOŞANMA KARARI ALDI

Mahkeme kararının ardından Instagram hesabından 'Sabancı' soyadını silen Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre evinin yakınlarındaki bir kuaföre giden Nazlı Sabancı agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Personele bağırıp çağıran Sabancı'nın yanında bulunan yakın arkadaşı kendini, Nazlı Hanım'ın agresifliğini açıklama zorunda hissetti.

"PARADA ANLAŞAMIYORLAR"

Habere göre Nazlı Sabancı'nın yanındaki arkadaşı personele, "Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz" dedi.

İDDİALARA PAYLAŞIMLA CEVAP GELDİ

İddia gündeme bomba gibi düşerken çift İskoçya gezisinden fotoğraf paylaşarak iddialara cevap verdi.

Paylaşım Hacı Sabancı'nın Instagram hesabından yapıldı.

ARZU SABANCI TORUNUNU KABULLENDİ

Arzu Sabancı ise minik torunu için harekete geçtiği kamuoyun yansımıştı.

Arzu Sabancı'nın yaşanan sürece el koyduğu ve bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda da ikna ettiği gündeme geldi.

Arzu Sabancı'nın bir tanışma organizasyonu düzenleyeceği de kamuoyuna yansımıştı.

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HACI SABANCI'NIN MAHKEMEYE SUNULAN MESAJLAŞMALARI

Daha önce Facebook üzerinden tanışan ikilinin WhatsApp görüşmeleri de mahkemeye sunulmuştu.

Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında Fatma D. ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:

21 Mayıs 2020

Hacı Sabancı: Nerdesin?

F.D: Evdeyim canım.

H.S: Gelir misin.

F.D: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?

H.S: Tamam saat 22.30’da gel.

F.D: Tamam süper.

H.S: 1.5 saate çık.

F.D: Tamam.

H.S: Bekliyorum ne giyeceksin.

F.D: Ne giymemi istersin.

F.D: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)

H.S: Çok iyi.

F.D: Ay beğenmene çok sevindim.

H.S: 1 saate gel.

F.D: Tamam.

H.S: Yola çıkınca yaz.

F.D: Tamam.

H.S: Müsaitim bekliyorum nerdesin.

F.D: Taksi bekliyorum canım.

H.S: Binince yaz.

F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın.

H.S: Sen konum atsana bakayım.

F.D: E-5’e çıkayım şimdi.

H.S: Ne içersin ne hazırlayayım viski?