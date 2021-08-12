Sabina Toziya'ya rol arkadaşlarından veda

75 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Sabina Toziya için rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki arkadaşlarından duygu dolu veda mesajları geldi.

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Çakırbeyli' karakterini canlandıran Sabina Toziya, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan usta oyuncunun vefatını, dizinin senaristi Bahadır Özdener duyurdu.

ÜSKÜP’TE DEFNEDİLECEK

Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." dedi.

Usta oyuncu, yarın saat 09.00’da memleketi Makedonya’daki Üsküp Butel Cenaze Evi’nde düzenlenecek törenle defnedilecek.

ROL ARKADAŞLARI VEDA ETTİ: CANIMIN İÇİ NURLAR İÇİNDE UYU

Toziya'nın vefatının ardından aynı dizide rol alan oyuncular, üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Oktay Kaynarca, "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın... Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm... Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu…" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

“İYİ Kİ KALDIRMIŞIZ KADEHLERİ”

Deniz Çakır’ın ilk sözleri ise “Nasıl bir sızı bu… Kalbim, ruhum, elim, kolum bitti… Bittim… Canım Sabina’m… Canım Sabina’m… Canım Sabina’m…” oldu.

Çakır, ardından usta oyuncu ile birlikte göbek attıkları bir video paylaşarak “Canım benim… İyi ki kaldırmışız kadehleri .. İyi ki atmışız göbekleri… Hayranım sana işine olan aşkına, prensiplerine… Dik duruşuna… Tepeden tırnağa her şeyine… Canım Sabina’m…” notunu düştü.

Deniz Çakır'dan Sabina Toziya'ya veda VİDEO

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Ceren Benderlioğlu, "İçimden bir parça koptu… Bu sefer 'tamam' olmadı Sabina olmadı …. Seni çok özleyeceğim." mesajını paylaşırken, Dilşad Şimşek de "Canım Sabina, kelimeler ne kadar anlamsızlaşıyor böyle zamanlarda… Ne yazsam az geliyormuş gibi… İyi ki seni tanımışım, iyi ki benim yol arkadaşım olmuşsun da tatlı hikayelerini dinlemişim. Güzel Sabina… Huzur içinde uyu…" diye yazdı.

“GÜZEL KADIN, NE DİYEYİM”

Dizide oğlunu canlandıran Ozan Akbaba da üzüntüsünü "Ne diyeyim… Güzel kadın, ne diyeyim… Hep güzel kalacaksın." sözleriyle dile getirdi.

Hüseyin Avni Danyal’dan da "İyi ve güzel bir insan daha aramızdan ayrıldı. Mert ve yürekli bir kadındı. Yattığın yer incitmesin." şeklinde bir paylaşım geldi.