Sabri Sarıoğlu'nun 2.5 milyon liralık hediyesi görüldü

Sarıoğlu Ailesi, 2 buçuk milyon TL'ye aldıkları yeni arabalarıyla Bebek'te tur attı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ailece evlerinde karantinada olan Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te obejktiflere yansıdı.

Karantinadan çıkıp normalleşmeye çalışan çift, Bebek'teki işletmelerine lüks araçlarıyla geldi.

YAĞMUR'UN HEDİYESİYLE GELDİLER

Sarıoğlu, eşi üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak, 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı. Milyonluk araçlarını valeye bırakan çift, yağmur altında bir süre yürüdükten sonra mekanlarına giriş yaptı.