Dolar
6.7577
0.7829%
Euro
7.5754
0.9864%
Altın
1719.63
-0.463%
Borsa
108774.41
0.6264%
G. Altın
373.063
0.2509%
Bitcoin
64714.38
0.8114%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C
    Sabri Sarıoğlu'nun 2.5 milyon liralık hediyesi görüldü

    Sabri Sarıoğlu'nun 2.5 milyon liralık hediyesi görüldü

    Sarıoğlu Ailesi, 2 buçuk milyon TL'ye aldıkları yeni arabalarıyla Bebek'te tur attı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 12:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sabri Sarıoğlu'nun 2.5 milyon liralık hediyesi görüldü

    Koronavirüs salgını sebebiyle ailece evlerinde karantinada olan Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te obejktiflere yansıdı.

    Karantinadan çıkıp normalleşmeye çalışan çift, Bebek'teki işletmelerine lüks araçlarıyla geldi.

    YAĞMUR'UN HEDİYESİYLE GELDİLER

    Sarıoğlu, eşi üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak, 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı. Milyonluk araçlarını valeye bırakan çift, yağmur altında bir süre yürüdükten sonra mekanlarına giriş yaptı.

    Görüş Bildir