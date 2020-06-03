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- Sabri Sarıoğlu'nun 2.5 milyon liralık hediyesi görüldü
Sabri Sarıoğlu'nun 2.5 milyon liralık hediyesi görüldü
Sarıoğlu Ailesi, 2 buçuk milyon TL'ye aldıkları yeni arabalarıyla Bebek'te tur attı.
- Haber Merkezi
- 03.06.2020 - 12:39
Koronavirüs salgını sebebiyle ailece evlerinde karantinada olan Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te obejktiflere yansıdı.
Karantinadan çıkıp normalleşmeye çalışan çift, Bebek'teki işletmelerine lüks araçlarıyla geldi.
YAĞMUR'UN HEDİYESİYLE GELDİLER
Sarıoğlu, eşi üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak, 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı. Milyonluk araçlarını valeye bırakan çift, yağmur altında bir süre yürüdükten sonra mekanlarına giriş yaptı.