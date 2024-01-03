Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu terfi aldı! Kaptan pilot oldu Galatasaray efsanesi Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından terfi aldığı anları hayranlarıyla paylaştı.

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2010 yılında Galatasaray efsanesi Sabri Sarıoğlu ile evlenen Yağmur Sarıoğlu, kariyerindeki başarı basamaklarını tırmanmaya devam ediyor.

3 çocuk annesi olan aynı zamanda da kariyerinden vazgeçmeyen Sarıoğlu, şimdi ise yeni bir başarıya imza attı.

4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, bu başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. 35 yaşındaki Sarıoğlu, aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

Duygularını hayranlarıyla paylaştı

Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımında "Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.