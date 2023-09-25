Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Kadir İnanır paylaşımı Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından Kadir İnanır ile olan fotoğrafını paylaştı. Sarıoğlu'nun paylaştığı kareye yorum yağdı.

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Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Yaptığı paylaşımlarla da beğeni toplayan güzel isim, bu defa Kadir İnanır ile buluştu.

İstanbul havalimanında Kadir İnanır'la olan karesini paylaşan Sarıoğlu'na yorum yağdı.

Kadir İnanır'la havalanında buluştu

Kadir İnanır ile fotoğrafını paylaşan Yağmur Sarıoğlu, "Annem fotoğraf çekilmedem gelirsen fena kızarım demiştir" notunu düştü.

Güzel ismin karesine hayranları, "Çok güzel" "Kadir İnanır'a selamlar" tarzında yorumlar yaptı.