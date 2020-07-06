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- Sabri Sarıoğlu'nun oğlu annesi gibi pilot olmak istiyor
Sabri Sarıoğlu'nun oğlu annesi gibi pilot olmak istiyor
Sabri Sarıoğlu ile eşi Yağmur Sarıoğlu çocukları Sarp'ın 9. yaş gününü kutladı.
- Haber Merkezi
- 06.07.2020 - 14:14
Eski galatasaraylı Sabri Sarıoğlu ile eşi Yağmur Hanım, dün çocukları Sarp'ın 9. yaş gününü kutladı.
ANNESİ GİBİ PİLOT OLACAK
Ünlü çift, annesi gibi pilot olam isteyen çocuklarına uçak şeklinde doğum günü pastası yaptırdı.
3. çocuğuna hamile olan Yağmur Sarıoğlu sosyal medya hesabından partiden fotoğraflar paylaştı. Mutlu aile tablosuna beğeni yağdı.