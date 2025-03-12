Saç boyası yüzünden yüzünde yanıklar oluşmuştu! Yıldız Tilbe son durumunu açıkladı

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Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saç boyası nedeniyle cildinde yanıklar oluştuğunu açıklayarak hayranlarını üzmüştü.

Yüzündeki oluşan yanıklarla ilgli birçok iddia ortaya atılınca Tilbe, "Evet, yandım ama çok şükür iyiyim. Uyuyakaldığım için değil, boya kalitesizmiş. İnternette araştırdım ve başka kadınların da benzer sorunlar yaşadığını gördüm. Daha önce birçok boya kullanmıştım ama bu gerçekten kötüymüş," ifadelerini kullanmıştı.

GEÇİYOR

Tilbe, son olarak sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi vererek, "Yüzüm büyük ölçüde düzeldi, inşallah tamamen geçer," şeklinde konuştu.