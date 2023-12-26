Saçlarını kızıla boyatan Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Günlerdir pozlarıyla tepki çeken ünlü oyuncu Hande Erçel saçlarını kızıla boyattı.

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Sosyetenin en çapkın ismi olarak bilinen Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve pozlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, son paylaşımlarıyla tepki çekmişti. 12 askerimizin şehit olması haberi sonrası sosyal medyadan tatil pozları paylaştığı için eleştirilen oyuncu, yeni imajını da paylaştı.

Burak Deniz ile rol aldığı Bambaşka Biri dizisi erken final yapan Hande Erçel yeni yıla yeni imajla girecek.

Elçin Sangu'ya benzettiler

Hande Erçel, saçlarını kızıla boyatarak herkesi şaşırttı. Yeni tarzıyla hayranlarını ikiye bölen Erçel'i, son haliyle Elçin Sangu'ya benzetenler de oldu.