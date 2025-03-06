Saçlarını siyaha boyattı! Burcu Binici imajını değiştirdi

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'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Düriye'nin Güğümleri' ve daha birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Burcu Binici, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Burcu Binici rapçi Tankurt Manas ile 7 aylık evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı.

Bir süredir sessizliğini koruyan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Konyaspor Basketbol'da oynayan Merthan Mutlu ile aşkını ilan etmişti.

ESMER OLDU

Burcu Binici şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Sarı saçlarını siyaha boyatan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.