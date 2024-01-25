Sadakatsiz dizisinin Nil'i Nazlı Bulum ilk cinsel deneyimini anlattı! "Anne içimde kondom kaldı" Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde tanıdığımız Nazlı Bulum, ilk cinsel deneyimini anlatarak herkesi şaşırttı.

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Son dönemin en fazla izlenen dizilerinden Sadakatsiz'de ünlenen Nazlı Bulum, son olarak katıldığı bir programda cinsel hayatıyla ilgili anlattıklarıyla gündem oldu.

Nazlı Bulum programda rahat bir şekilde ilk cinsel deneyimi anlattı. Ünlü oyuncu, o sırada başına gelen komik anıyı da paylaştı.

Annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyleyen Bulum, başına gelen olaydan sonra doğrudan annesinden yardım istediğini ve annesinin verdiği tepkiyle onu nasıl sakinleştirdiğini anlattı.

"Annemin ısrarı vardı"

Bulum, "İlk cinsel deneyim konusunda annemin ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın onunla ilgili daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu.

"İlk seviştiğim hafta komik bir şey oldu"

Ben lisedeyken sevgililerim olmaya başladı. Belli ki artık öpüşüyorum falan... Yani daha çok sevgilim olan birisiyle olsun. İlk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu.

"On yedinin sonlarındaydım"

On yedinin sonlarındaydım. Ve işte bir şey yaşadım inanılmaz panik oldum. Sessizce eve girdim annemle, babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan anne çok kötü bir şey oldu.

"Kadın çok panik oldu"

Tabi ki kadın çok panik oldu. Mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. Anne ne yapacağımı bilmiyorum, dedim. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Annem panik olunca söyledim.

"Bende içimde prezervatif kaldı"

Bende içimde prezervatif kaldı dedim. Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki...Annem de gülerek tepki verdi."