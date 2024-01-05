Sadakatsiz yıldızları buluştu! Cansu Dere ile Melis Sezen yeniden bir arada

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Geçtiğimiz yıllarda izleyici karşısına çıkan "Sadakatsiz" dizisinde Caner Cindoruk ile başrolleri paylaşan Cansu Dere ile Melis Sezen, uzun zaman sonra bir araya gelerek hayranlarını şaşırttı.
Melis paylaştı
Özlem gideren ünlü oyunculardan Melis Sezen, Dere ile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Beraber tatile çıkmışlardı
Öte yandan Dere ile Sezen, geçtiğimiz yaz da birlikte tatile çıkmıştı.
Amerika’ya giden ikili, Miami'de verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı.
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