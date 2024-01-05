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Sadakatsiz yıldızları buluştu! Cansu Dere ile Melis Sezen yeniden bir arada

Sadakatsiz yıldızları buluştu! Cansu Dere ile Melis Sezen yeniden bir arada Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde birlikte rol alan Cansu Dere ile Melis Sezen, uzun süre sonra buluştu.