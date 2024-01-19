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Bir dönemin popüler dizilerinden Sadakatsiz'de Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la başrolleri paylaşan Melis Sezen, o günden beri ünlü bir isim haline geldi.
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Dans etmeyi seviyor
Her gönderisi olay olan ünlü isim, bu defa kum üzerindeki dansıyla sosyal medyanın diline düştü.
Dubai kumları
Güzel oyuncu, ilginç dans videoları serisine bir yenisini daha ekledi ve bu sefer dansını Dubai kumlarında yaptı.
İlginç bir şarkı eşliğinde kendini kumlara atan Sezen'in, mistik dans performansı olay oldu.
Kumlara yattı
Güzel oyuncu Melis Sezen, dans performansının yanı sıra kumlara yatıp poz vermeyi de ihmal etmedi.
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