Sadakatsiz'in Derin'i oyuncu Melis Sezen kum üzerinde dans etti Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen, ilginç dansları ile konuşulmaya devam ediyor.

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ensonhaber.com

Bir dönemin popüler dizilerinden Sadakatsiz'de Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la başrolleri paylaşan Melis Sezen, o günden beri ünlü bir isim haline geldi.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Dans etmeyi seviyor

Her gönderisi olay olan ünlü isim, bu defa kum üzerindeki dansıyla sosyal medyanın diline düştü.

Dubai kumları

Güzel oyuncu, ilginç dans videoları serisine bir yenisini daha ekledi ve bu sefer dansını Dubai kumlarında yaptı.

İlginç bir şarkı eşliğinde kendini kumlara atan Sezen'in, mistik dans performansı olay oldu.

Kumlara yattı

Güzel oyuncu Melis Sezen, dans performansının yanı sıra kumlara yatıp poz vermeyi de ihmal etmedi.