Sadettin Saran'dan takipçisine Hülya Avşar cevabı

Yıllar önce yaşanan Hülya Avşar ile Sadettin Saran aşkı, hala unutulmadı.

Hülya Avşar ile Sadettin Saran, 2006 ile 2010 yılları arasında yaşadıkları beraberlikle, hafızalara kazınmıştı.

Şimdilerde kalpleri boş olan ikiliden Sadettin Saran'ın, önceki gün Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafına, bir kadın takipçisi şöyle yazdı:

"ELİNDEKİ ALTINI KAÇIRDIN"

"Hülya Avşar'ı ikna et. Sana yakışan tek kadın oydu. Azıcık kaprisine katlanamadın, eller neye katlanıyor Sadettin Bey. Elindeki altını kaçırdın. Diğerleri sana huzur vermez, mutlu etmez. Ne yap ne et Hülya Avşar'ı ikna et. Gerekirse kaçır, yardımcı ben olurum."

Saran, takipçisine "Ok sağ ol" yanıtı vererek, sosyal medyayı salladı.