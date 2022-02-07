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    Safa Sarı evlendi

    Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Safa Sarı, sessiz sedasız evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:29
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    Safa Sarı evlendi

    Çok Güzel Hareketler 2 programında taklitleriyle öne çıkan Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile evlendi.

    ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

    Oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Nikah törenine oyuncunun ekip arkadaşları da katıldı.

    Mutlu çiftin imza attığı anlar arkadaşları tarafından kaydedildi.

    Safa Sarı evlendi #1

    Safa Sarı evlendi #2


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