- Haberler
- Magazin Haberleri
- Safa Sarı evlendi
Safa Sarı evlendi
Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Safa Sarı, sessiz sedasız evlendi.
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 09:09
- Güncelleme : 07.02.2022 - 09:29
Çok Güzel Hareketler 2 programında taklitleriyle öne çıkan Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile evlendi.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Nikah törenine oyuncunun ekip arkadaşları da katıldı.
Mutlu çiftin imza attığı anlar arkadaşları tarafından kaydedildi.