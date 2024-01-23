Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde cezalar açıklandı! Ece Erken'den paylaşım geldi

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Sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında silahlı saldırıya uğradı.

Yeniköy'deki bir balıkçıda yaşanan olayda, 6 kişi tarafından 7 yerinden yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.

Uzun süre gündemde kalan bu cinayete ilişkin, cezalar belli oldu.

20 sanıklı davada Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

15 yıl 6 ay

Cezada herhangi bir indirim uygulanmazken Yasak, ayrıca 'kasten yaralama', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erken'den paylaşım geldi

Ünlü sunucu, davanın sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Ece Erken, verilen cezanın yalnız bununla sınırlı kalmayacağını, öbür dünyada da cezasını çekeceğini ima eden paylaşımların ardından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte verdiği pozları paylaştı.

"Beni yaşayanlar anlar"

26 Ocak'ta tam iki yıl oluyor. Ancak yaşayanlar anlar beni. Geçiyor ama geçmiyor. İlk günkü gibi değil ama özlüyorsunuz... Hep kalbimin en güzel yerinde olacaksın Şafak... Hayat bizler için devam ediyor ama bizim de geleceğimiz yer senin yanın. Rabbim rahmet eylesin. Tüm kaybettiklerimize Fatiha Suresi okuyabilir miyiz?