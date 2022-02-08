Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanık Ali Yasak'ın ifadesi

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tutuklanan Ali Yasak, ifadesinde kardeşi Kadir'e küfür ve hakaret edildiğini öne sürerek "Bir anda silah patladı, döndüğümde Kadir’in elinde silah gördüm" dedi.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi Bakırköy'deki balık restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından olaya karıştığı belirlenen 17 kişiden; Abdulkadir K., Ali Yasak, Burak O., Fatih K., Gökhan K., Kadir Yasak, Kerem Ö. ve Uğur Can B., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün ise tutuklu şahıslardan biri olan Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı.

"'BİR SORUN VARSA SAKİNCE ÇÖZELİM' DEDİM"

Sanık Ali Yasak, ifadesinde olay günü kardeşi Kadir Yasak ile buluşacağını anlatarak şunları söyledi:

"Seccad Y. bana kardeşimin balıkçıda oturduğunu, birileriyle konuştuğunu ve problem olabileceğini söyleyerek ‘git bir bak’ dedi. Ben içeri girdim, kardeşimin olduğu masaya oturdum. Masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kardeşim, daha sonra medyadan öğrendiğim Serkan D. vardı. Kendimi tanıttım. Şafak’a Kadir’in ağabeyi olduğumu söyledim. Aralarında hararetli bir konuşma vardı. Ben konuya vakıf değildim araya girdim. Kendisine Şafak Abi olarak hitap ettim. Aranızda bir sorun varsa sakince çözelim dedim.

"KARDEŞİME HAKARETLER EDİP PARMAK SALLADI"

Görüşmede Şafak Kadir’e hakaretler ediyordu. Ben en son duyduğum kadarıyla Kadir Şafak’a hitaben ‘Şafak Abi sen benim arkamdan böyle böyle küfür mü ediyorsun, ailemize varacak kadar’ şeklinde hitaplarda bulundu. Bunun üzerine Şafak daha şiddetli konuşmaya başladı ve Kadir’e sesini yükseltmeye, ağır hakaretler ile küfretmeye başladı. Her ne kadar araya girmeye çalışsam da ilk anda başarılı olamadım. Şafak’ın Kadir’e küfrederek parmak salladığını gördüm. O arada Kadir, Şafak’a ‘bana hakaret, küfretme’ dedi.





"ARAYA GİRMEK İSTERKEN SİLAH PATLADI, KADİR'İN ELİNDE SİLAH GÖRDÜM"

Ondan sonra Şafak ayağa kalkıp Kadir’in üstüne saldıracak gibi gittiğinde ben hala iki tarafı sakinleştirmeye çalışıyordum. Kadir’i elimle dur işareti yaparak aralarına girdim. İkisi arasında masa vardı. Ben Şafak’ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı ve döndüğümde Kadir’in elinde silah gördüm. Şafak vuruldu ve yere düştü. Kadir ilk anda bir el ateş etti. Daha sonra Şafak yerdeyken başka bir şahsa daha bir el ateş ettiğini gördüm."

"KİLOSUNDAN DOLAYI DIŞARI SÜRÜKLEYEREK ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM"

Sanık Ali Yasak, yaralı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu dışarı çıkarıp ambulans çağırmak istediğini söyleyerek "Şafak kilolu olduğu için taşıyamadım ve sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştım. Buradaki amacım, ilk olarak Kadir ile Şafak’ı birbirinden uzaklaştırmak, dışarıya çıkardıktan sonra vale kulübesine haber verip, Şafak için 20-30 metre ileride bulunan taksi durağından araç çağırmalarını istememdi.





"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ÇATIŞMA İÇERİSİNDE BULUNMADIM"

Daha sonra Kadir, Şafak’ı dışarıya çıkaracağım kapının oraya gelerek rasgele 2 el daha ateş etti. Bu mermilerden biri bana da gelebilirdi. Hayatımda daha önce hiçbir çatışmanın içerisinde bulunmadım. İnsanlar ambulansı aramaya başlayınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu çekmeyi tam kapının önünde bırakıp Kadir ile birlikte oradan uzaklaştım. Ben silahı Kadir’den aldım ve oradan beraber uzaklaştık. Daha sonra Kadir ile olay gecesi Yeşilyurt civarında sokaklarda gezdik." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADAN ÖLDÜĞÜNÜ DUYDUM, SİLAHI SAKLADIM"

Sabah saatlerinde arkadaşı Batuhan’ı aradığını söyleyen sanık Ali Yasak, ifadesine şu sözlerle devam etti:

"Batuhan A.’yı aradım ve ‘dün gece Kadir bazı olaylar yaptı, kavga etti, işe gitmediysen gel beni dondurmacının ilerisinden al’ dedim. Batuhan gelerek beni aldı. Batuhan’ın Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan ancak tam adresini bilmediğim evine gittik. Kadir bu esnada halen sokaklarda geziyordu. Daha sonra medyadan konuyu duydum ve Şafak’ın vefat ettiğini öğrendim. Olay silahı bendeydi. Ben Batuhan’a kendimi kötü hissettiğimi ve hava almak istediğimi söyledim, o da bana her zaman kedileri beslediğini, kendisiyle dışarıya çıkabileceğini söyledi.

Kedi maması alarak Batuhan ile dışarıya çıkarak sahile gittik. Bana silahı gömmek için boş poşet lazımdı. Ancak Batuhan’ın haberi olmadığı için ben Batuhan’a bütün kedileri beslettim ve boş mama poşetini alıp, kayalıklara doğru ilerledim. Silahı belimden çıkartıp, poşete koyup kayalıkların arasında gömdüm. Batuhan’ın bundan haberi yoktu. Yakalandığım gün kendi rızamla kimse benden bir şey talep etmeden bu silahı kendim teslim ettim.

"MEDYA BASKISI AZALINCA TESLİM OLACAKTIM YAKALANDIM"

Daha sonra Batuhan’ın tekrar evine döndük. Mehmet Sedat S.’yi aradım, olayı anlatmadan gidip Kadir’i dondurmacının çevresinden almasını söyledim ve Batuhan’ın evine birlikte gelmelerini söyledim. Bu bizim sık sık yaptığımız aktivitelerden biridir. Daha sonra Mehmet Sedat S. ve Kadir geldiler. Batuhan’ın 16.00 gibi toplantısı olduğu için çıkması gerekiyordu. O yüzden Kadir ile ben, Mehmet’in Büyükçekmece’deki tam olarak adresini hatırlamadığım evine gitmek istediğimizi ve aç olduğumuzu belirttim. Bu ana kadar halen Mehmet’in haberi yoktu. Daha sonra Kadir’i bu eve bırakıp alışveriş yapmak için Mehmet ile çıktık. Sonrasında eve dönerek yemek yaptık. Akşam saat 19.00-20.00 gibi Abdülkadir’i, Mehmet Sedat’ın telefonunda arayarak çağırdık, çünkü benim üzerimde telefon yoktu. Telefonu olay gecesi sabahında Batuhan’ın evinde unutmuştum.

Abdülkadir geldi. Sedat’ın evinde sıkıldık, daraldık. Gürpınar Konakları’na Sedat, ben, Abdülkadir ve Kadir ile birlikte Abdülkadir’in akrabası olan daha önce hiç tanımadığım Mehmet A.’nın evine gittik. Bu aşamaya kadar halen Sedat ve Abdülkadir olayı bilmiyordu. Mehmet A., Abdülkadir K. ve Sedat öğlen 11.00-12.00 gibi evi terk ettiler. Biz Kadir ile yalnız kaldık. Biz olayı söylemedik ancak bu evde istenmediğimizi hissetmiştik. Belki bu esnada olayı öğrenmiş olabilirler ancak ben hiçbir şey söylemedim. Açıkçası olay ile ilgili bilgilerinin olabileceğini düşünmüyordum. İşleri olması sebebiyle evden çıkmışlardı. Evdeyken onlar çıkmadan önce kavga ettiğimi ve başımın belada olduğunu söylemiştim. Sonrasında polisler bizi yakaladı. Zaten ben bir gün sonra teslim olacaktım. Teslim olmamamdaki sebep daha önce böyle bir durumda bulunmadım, ne yapacağımız bilemedim. Medya baskısından dolayı ürktüm, biraz vakit geçirip medya baskısı azalınca teslim olmak istemiştim."