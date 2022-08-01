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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi konuştu

    Ece Erken'in ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de sessizliğini bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 07:12
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 07:36
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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi konuştu

    Ünlü sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti.

    "Şahitsiniz"

    Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu. Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım" dedi.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu nun eski eşi konuştu #1

    Bu açıklamalar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de konuyla ilgili açıklama yaptı.

    "Mal kaçırma yok"

    Kocadereli, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi. İddialara göre Erken hayat sigortasından da para aldı.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu nun eski eşi konuştu #2


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