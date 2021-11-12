Şafak Sezer: Artık seyirciyi evden çıkaramıyoruz

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, artık sinema sektörünün bittiğini ifade etti.

Uzun bir zamandır film projelerine ara veren ve yeni senaryo çalışmalarına başlayan komedyen Şafak Sezer, planlarından bahsetti. Yeni film için hazırlıklara başladığını söyleyen ünlü oyuncu, "Seyirci artık sinemaya gelmiyor." dedi.

Sezer, "Yeni film için yazdık ve çekmeye başladık. Önümüzdeki sezon seyirciyle buluşuruz." dedi.

"BİTTİ O İŞLER"

Sinema döneminin artık bittiğini belirten Sezer, "Artık seyirciyi evden çıkaramıyoruz. Kimse sinema salonlarına gitmiyor.

"ARTIK TELEFONDA"

Diziler ve filmler artık telefonlarda... Önümüzdeki dönemlerde şu olacak 'Nerede oynadın, telefonda oynadım.' olacak. TV'yi falan unutalım artık! Bitti o işler." dedi.