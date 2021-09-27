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    Şafak Sezer, canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi yaptı

    Şafak Sezer, canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi yaptı

    Eğlence ve müzik programı Benzemez Kimse Bize'ye konuk olan oyuncu Şafak Sezer, geçen haftaki bölümde Bülent Ersoy'un alkollü olduğu iddialarına gönderme yapmak amacıyla alkolmetreyle geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 06:34
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 06:58
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    Sunuculuğunu Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, bestecisi Mustafa Keser'in üstlendiği ''Benzemez Kimse Bize'' adlı eğlence ve müzik programının ilk bölümünde, Ersoy'un konuşması ve davranışları, sosyal medyada alkol kullandığı yönünde yorumlara neden oldu.

    Son bölümünde ise oyuncu Şafak Sezer, Diva'ya büyük bir sürpriz yaptı.

    Sezer, canlı yayında Diva'ya alkolmetre üfletirken ortaya enteresan görüntüler çıktı.

    Şafak Sezer, canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi yaptı VİDEO

    ALKOL TESTİ YAPTI

    Benzemez Kimse Bize'nin yeni bölümünde ise Şafak Sezer geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti. İlginç anların yaşandığı programda izleyici, eğlenceli vakit geçirdi.

    Şafak Sezer, canlı yayında Bülent Ersoy a alkol testi yaptı #1

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