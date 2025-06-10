Şafak Sezer’den CZN Burak’a 5 milyon TL’lik dava

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Türkiye’nin genç yaşta büyük başarılara imza atan isimlerinden biri CZN Burak…

CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla dünyada ün salıyor.

Yaptığı paylaşımlarla ülkenin adeta reklam yüzü, dünyanın çeşitli şehirlerine açtığı iş yerleriyle de kültür elçisi konumuna gelen ünlü iş insanı bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

ŞAFAK SEZER'LE VİDEO ÇEKTİLER

Geçtiğimiz haftalarda CZN Burak'ın restoranında yemek yiyen komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, bu esnada ünlü isimle sosyal medya paylaşımı için video çektiler.

Daha sonra çekilen videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan CZN Burak, beklemediği bir süreçle karşı karşıya kaldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Şafak Sezer, videonun izinsiz paylaşıldığını gerekçe göstererek ünlü iş insanı Burak Özdemir (CZN Burak) hakkında hukuki süreç başlattı.

5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT İSTEDİ

Sezer, yer aldığı paylaşımın Özdemir’in sosyal medya hesaplarında rızası ve yasal dayanağı olmadan yayımlanmasının, hem mali hem de manevi haklarını ihlal ettiğini belirterek 5 milyon TL’lik tazminat talep etti.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Sezer’in avukatı tarafından Özdemir’e gönderilen ihtarnamede, paylaşılan içeriğin sanatçının izni olmaksızın kamuoyuna sunulmasının, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) ilgili maddelerine ve kişilik haklarına açıkça aykırı olduğu iddia edildi.

İhtar metninde, taraflar arasında herhangi bir yazılı sözleşme veya mali hak devri bulunmadığı ifade edilirken, söz konusu paylaşımın ticari amaç taşıdığına dikkat çekildi.

15 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Özdemir’e içeriklerin sosyal medya hesaplarından kaldırılması için 15 günlük süre tanındı.

Talebin karşılanmaması halinde yasal sürecin devam edeceği bildirildi.