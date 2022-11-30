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- Şafak Sezer'den Muazzez Ersoy'a Putin esprisi
Şafak Sezer'den Muazzez Ersoy'a Putin esprisi
Ünlü komedyen Şafak Sezer, Muazzez Ersoy'un sahnesine konuk oldu ve esprileri de patlattı.
- Haber Merkezi
- 30.11.2022 - 11:14
- Güncelleme : 30.11.2022 - 11:25
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, hafta sonu Bahçeşehir'de bir mekanda sevenleriyle buluştu.
İzleyiciler arasındaki Şafak Sezer, Ersoy’un sahnesine konuk oldu.
Yılbaşında Belarus’ta
Komedyen, yılbaşı gecesi İbrahim Tatlıses ile Belarus’ta konser verecek olan şarkıcıya takıldı.
"Putin gelirse"
“Putin yılbaşı gecesi ‘Belarus’ta giriyorum’ dese ne yapacaksınız orada? Hadi bakalım İbrahim Ağabey’i kim çıkaracak oradan? Herkes bırakır kaçar.” diye espri yaptı.