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Şafak Sezer'den Muazzez Ersoy'a Putin esprisi

Şafak Sezer'den Muazzez Ersoy'a Putin esprisi

Ünlü komedyen Şafak Sezer, Muazzez Ersoy'un sahnesine konuk oldu ve esprileri de patlattı.