Şafak Sezer'in son hali Daha önce de estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Şafak Sezer, yüzündeki değişimle dikkat çekti

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Vizyona girecek “Kolpaçino 4” filminin ekibi, çekimlerin bitmesinin ardından önceki akşam İstanbul’daki bir mekanda bir araya gelmişti.

Gecede filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer’in doğum günü de kutlandı. Sezer, “Bugün ‘Yaşasın sinema!’ diyerek yemek verdik. Aynı zamanda doğum günümü de kutluyoruz. Ben 30 senedir kutlamadım, yapımcımız Polat Yağcı böyle bir gece organize etti. Benim için de sürpriz oldu.” demişti.

O geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Sezer’in bir hayranıyla çektirdiği fotoğraf gündem oldu.

“Ne olmuş bu adama”

Yakın markaj çekilen karede, Sezer’in yüzündeki değişim dikkat çekti. Estetik yaptırdığı iddia edilen ünlü oyuncunun yüzünün gerginliğine yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları “Şafak Sezer nerede?”, “Ne olmuş bu adama” yorumları yaptı.