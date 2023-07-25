Safiye Soyman dans etti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk çiftinin dansı güldürdü.

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ensonhaber.com

Yıllardır magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, tatilden eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Sokak ortasında kendinden geçen ikili dans figürleriyle izleyenleri kırıp geçirdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Safiye Soyman şunları yazdı;

Faik coştu

"Ay beni çok güldürdü. Faik coştu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu içimizdeki çocuk hiç kaybolmasın inşallah. Hadi hep beraber gülelim. Çok güldüm buna ya çok komik oynadı, güldük. Bizim de tabii ki moral depolamak lazım, hayata güzel bakmak lazım enerjik olmak gerekiyor müziğin coşkusuna daldık Bodrum'da evin önünde."