Safiye Soyman, filtrenin dozunu kaçırdı

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Safiye Soyman ve Seda Sayan'ın dostluğu yıllara uzanıyor.

Sık sık bir araya gelen ve videolar çeken ikili, bir kez daha sosyal medyanın diline düştü.

Safiye Soyman, yakın arkadaşı Sayan'la çektiği yeni karesini yayınladı.

FİLTRE FAZLA KAÇTI

Safiye Soyman filtreli paylaşımın altına, "Genç kızlık" notunu ekledi.

Soyman ayrıca, "İşte biz böyleyiz, kankamla. Biraz gülelim. Lütfen yorumlarınızı saygı çerçevesinde yapın" dedi.

"BU YÜZLERE NE YAPMIŞLAR BÖYLE..."

Bazı takipçiler, 'Bu yüzlere ne yapmışlar böyle…', 'yine de çok güzelsiniz' ve 'harikasınız her yaşınız ayrı güzel' gibi yorumlarda bulundu