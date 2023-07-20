Safiye Soyman oğlunun son halini paylaştı Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u takipçilerine gösterdi.

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ensonhaber.com

62 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Soyman, yaklaşık 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz'ü merak eden sevenleri için bir video yayıladı.

Yaz aylarında serin olsun diye oğlunu yaylaya getirdiğini söyleyen ünlü isim, sevenlerine teşekkür edip oğlu için dua istedi.

"Hepinizden Allah razı olsun"

Oğlunu evin bahçesine çıkarıp video çeken Safiye Soyman şunları söyledi; "Haruncuğum oğlumu çok merak edenler var, soranlar var sağlık durumu hakkında. Hepinizden Allah razı olsun.

Ben de onu sağlığı için yazın sıcaktan 4 aylığına köye getirdim. Yayla evinde oksijeni bol, havası serin bir yerde. Evinden ve bahçeden sizlere göstermek paylaşmak istedim. Hepinize sevgiler soranlara sağ olsunlar, var olsunlar hepinizi öpüyoruz. Bütün dualarınızı bekliyoruz."