Safiye Soyman torunlarıyla poz verdi

Haber Merkezi

Yakın dostu Seda Sayan gibi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şakıcı Safiye Soyman, son paylaşımıyla gündem oldu.

Yayınladığı karede herkesi şaşırtan Soyman'ın paylaşımıyla iki torunu olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı, kendisinin ve torununun doğum gününü kutladığı yeni bir mesaj paylaştı.

"CANIM TORUNUM"

Ünlü şarkıcı doğum günü paylaşımına ''Canım canım torunumun Süha'nın doğum günü ve benim doğum günüm. İki balık burcu kutlarken birlikte. Çocuklarımla kızım Ümran'ım, Ali'm, benim iki tane torunum var. Allah herkese bu mutluluğu tattırsın. Ya Rabb'im Allah eksikliklerini göstermesin. Ya Rabb'im nice yaşlara olsun. Doğum günün kutlu olsun Süha'm'' notunu düştü.