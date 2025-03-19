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İki ünlü sanatçı Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın yakın dostluğunu bilmeyen yok.

Son zamanlarda Safiye Soyman da, dostu Seda Sayan gibi sık sık estetik yaptırmaya başladı.

Değimiyle konuşulan Safiye Soyman, önceki akşam Tarabya'da görüntülendi.

"BEN KOBAYIM"

Seda Sayan'la birlikte sık sık estetik yaptıran Soyman, "Seda, beni kobay olarak kullanıyor. Önce ben yaptırıyorum. Sonra diyorum ki burası çok iyi Sedacığım. Sonra o da gidiyor yaptırıyor" dedi.