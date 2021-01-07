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    Safiye Soyman'ın Batman hali

    Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, makyajla Batman'e benzedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 13:06
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    Safiye Soyman'ın Batman hali

    Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden ünlüler arasında yer alan Safiye Soyman, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

    BATMAN SAFİYE

    Ünlü şarkıcı son paylaşımında, kendisine yıllar önce yaptırdığı makyajı paylaştı. Soyman, o haliyle kendisini Batman'e benzetti.

    Soyman takipçilerine, "Süper kahraman Batman gibi 2021 yılında Süper Safiye Soyman olayım mı?" sorusunu yönetti.

    Soyman'ın paylaşımı çok sayıda beğen ve yorum aldı.

    Safiye Soyman ın Batman hali #1

    Safiye Soyman ın Batman hali #2

    Safiye Soyman ın Batman hali #3

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