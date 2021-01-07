Safiye Soyman'ın Batman hali

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, makyajla Batman'e benzedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden ünlüler arasında yer alan Safiye Soyman, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

BATMAN SAFİYE

Ünlü şarkıcı son paylaşımında, kendisine yıllar önce yaptırdığı makyajı paylaştı. Soyman, o haliyle kendisini Batman'e benzetti.

Soyman takipçilerine, "Süper kahraman Batman gibi 2021 yılında Süper Safiye Soyman olayım mı?" sorusunu yönetti.

Soyman'ın paylaşımı çok sayıda beğen ve yorum aldı.