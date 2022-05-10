Şahan Gökbakar 120 milyon liraya anlaştı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için anlaştığı platform ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Recep İvedik 7'nin yakında yayınlanacağını söyleyen Şahan Gökbakar'dan yeni haber var.

Yeni anlaşma

Haziranda ülkemizde yayına başlayacak Disney Plus'ın Türkiye operasyonları hakkında bilgi veren gazeteci İbrahim Seten, Şahan Gökbakar'ın serinin yeni filmi Recep İvedik 7'yi Disney için hazırladığını ve oyuncu seçimlerine de şimdiden başladığını duyurdu.

120 milyon lira alacak

Seten, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 için Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaştığını iddia etti.

Recep İvedik 6, bir süredir yayında olduğu Netflix'ten 10 Nisan'da lisans süresinin dolması nedeniyle kaldırılmıştı. Şahan Gökbakar konuyla alakalı açıklamasında, farklı bir platformla anlaştığını söylemiş ancak detay vermemişti.