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Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, X (Twitter) üzerinden paylaşımlar yapıyor.
Dün en son Fenerbahçe maçına dair paylaşımlar yapan Alişan, neye uğradığını şaşırdı.
Ünlü isim, sosyal medyadan Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini gördü.
Tepki gösterdi
Durumu fark eden Alişan, X hesabında Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini "Hayırdır?!" şeklinde tepki göstererek paylaştı.
Alişan, tepkisiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkati çekti.
Ünlü şarkıcının "Hayırdır" paylaşımıysa gelen yorumlardan bazıları;
-"Gel de uyu şimdi"
-"Dünya trip gününde olacak iş değil"
-"Alişan nasıl fark etti acaba geceleri stalk'lamadığına göre biliyordur sebebini"
-"Üzülmesin beni de engelledi"
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