Şahan Gökbakar, Alişan'ı X platformundan engelledi!
ensonhaber.com

Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, X (Twitter) üzerinden paylaşımlar yapıyor.

Dün en son Fenerbahçe maçına dair paylaşımlar yapan Alişan, neye uğradığını şaşırdı.

Ünlü isim, sosyal medyadan Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini gördü.

Tepki gösterdi

Durumu fark eden Alişan, X hesabında Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini "Hayırdır?!" şeklinde tepki göstererek paylaştı.

Alişan, tepkisiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkati çekti.

Ünlü şarkıcının "Hayırdır" paylaşımıysa gelen yorumlardan bazıları;

-"Gel de uyu şimdi"

-"Dünya trip gününde olacak iş değil"

-"Alişan nasıl fark etti acaba geceleri stalk'lamadığına göre biliyordur sebebini"

-"Üzülmesin beni de engelledi"