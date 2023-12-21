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Şahan Gökbakar, Alişan'ı X platformundan engelledi! "Hayırdır"

Şahan Gökbakar, Alişan'ı X platformundan engelledi! "Hayırdır" Kendisini X platformundan engelleyen Şahan Gökbakar'ı etiketleyen Alişan, "Hayırdır" diye sordu. İkilinin arasında neler olup bittiği ise merak edildi.