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    Şahan Gökbakar: Bu son tweetim

    Sosyal medyaya ara verdiğini duyuran Şahan Gökbakar son tweetlerini attı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 07:05
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    Şahan Gökbakar: Bu son tweetim

    Son dönemde Twitter hesabından yaptığı ekonomi ve döviz konusunda yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, dün akşam yazdığı tweetleriyle dikkat çeken ifadeler kullandı.

    "Bu da son tweetim olsun dostlar" diyen Gökbakar sosyal medyaya veda mesajı paylaştı.

    "BENDEN BU KADAR"

    Şahan Gökbakar paylaşımında "Bu da son tweetim olsun dostlar. Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim. '

    Ben rahatım' deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum için. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla..." dedi.

    Şahan Gökbakar: Bu son tweetim #1

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