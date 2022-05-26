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    Şahan Gökbakar, dilimle satılan karpuzları paylaştı

    Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 06:53
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 07:35
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    Şahan Gökbakar, dilimle satılan karpuzları paylaştı

    Recep İvedik 7 için Disney Plus'la 120 milyon liraya anlaşan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından gündeme dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    Gökbakar, gittiği markette dilim dilim satılan karpuzları görünce dayanamadı ve fotoğrafını çekti.

    "Güzel ülkem"

    Gökbakar paylaşımına "Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem." notunu yazdı.

    Ünlü komedyen bir diğer paylaşımında ise "Gün geçmiyor ki bir gariplik daha yaşanmasın dediğim bir haber bülteni skeci vardı. Şu an, her gün Türkiye de bu cümleyi defalarca yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Şahan Gökbakar, dilimle satılan karpuzları paylaştı #1

    Şahan Gökbakar, dilimle satılan karpuzları paylaştı #2


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