Şahan Gökbakar: Elektrik faturamı paylaşmaya utandım

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine gelen elektrik faturasına isyan etti.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yeşim Salkım gibi isimler artan zamlardan sonra gelen faturaları paylaşarak sitem etmişti. Ünlü isimlerin elektrik ve doğalgaz faturası isyanına bir isyan da komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kendisine gelen elektrik faturasına tepki gösterdi.

"PAYLAŞMAYA UTANDIM"

Gökbakar, kendisine gelen faturayla ilgili; "Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyim... Siz düşünün rakamı!" dedi.