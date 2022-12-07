Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri' hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Recep İvedik serisinin son filmini sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi ile ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Gökbakar, Celal ile Ceren filminde başrolü paylaştığı oyuncu arkadaşı Ezgi Mola'nın da rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin kendisine pek hitap etmediğini söyledi.

"Bana hitap etmiyor"

Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Erşan bana pek hitap etmedi. Çok net. Öyle söyleyebilirim. Kendi içinde bir komedi mantığı var. Bana pek hitap etmedi."

“Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün… Demek ki var bir hikmeti.” diyen Şahan Gökbakar, çok eleştirilen kendi filmleri için de şunları söyledi:

Şahan Gökbakar, Erşan Kuneri'yi beğenmedi VİDEO



"Hadi siz de osurun"

“Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu… Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya, zor yani. Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün… Demek ki var bir hikmeti… Osuruyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kendi osuruğunuzu kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikâye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikayeyi üretmek” dedi.

"Erdoğan bana ‘Naber tombişim’ dedi"

Öte yandan Gökbakar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kere görüştüğünü belirterek "‘Naber tombişim’ dedi bana garip geldi. İlk tanıştığın birine bunu söyler misin, bu bana garip geldi. ‘İyiyim, siz nasılsınız?’ dedim. Tombiş olarak öyle cevap verdim. Bu anı var dedim. 'İyi bunu anlatır mısınız' dediler. İyi anlatırım dedim. Anlattım, aradan 8 ay geçti Gezi oldu. Bunun montajını Gezi’den 4 ay sonra yayınladılar bunu. Anladın mı şimdi" diye konuştu.

"Hissetiklerimi temsil eden bir parti yok"

Gökbakar, ayrıca politik bir duruşunun olmadığını da belirterek “Benim bir politik duruşum yok, muhalefet partilerinden de hazzetmiyorum. Benim Türkiye için hissettiklerimi temsil eden bir parti görmedim. Ben Şahan olarak tek tabancayım. Filmlerime de içinde bulunduğum atmosfer yansıyor.” diye konuştu.