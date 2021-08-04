Marmaris'teki evi yangın tarafından çevrelenen Şahan Gökbakar, "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem, burayı terk etmeyeceğim" dedi.

Türkiye 8 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yurdun birçok kentinde meydana gelen yangındalarda birçok alan küle dönerken, bölgede yaşayan vatandaşların birçoğu da evinden, arazisinden oldu.

ŞAHAN SÜREKLİ CANLI YAYINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de orman yangınları etkisini sürdürüken, ilçede evi bulunan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, günlerdir bölgeden canlı yayınlar yaparak yardım çağrısı yapıyor.

"EVİMİ KURTARAMASAK DA ZERRE ÜZÜLMEM"

Gökbakar paylaştığı son videosunda, bölgedeki yangının büyüyerek evini çevrelediğini belirtirtken, mücadelesini sürdüreceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Nefes almakta zorlanıyorum, ama burayı terk etmeyeceğim. Bu ağaçlardan kurtaramadık. Düzlükte yakalayıp, eğer birazcık söndürebilirsek ne ala. Evimizi kurtarırız. Kurtaramasak da önemli değil, hiç önemli değil. Zerre üzülmem."

Şahan Gökbakar: Evim yansa da üzülmem, burayı terk etmem-Video