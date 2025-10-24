Şahan Gökbakar İngiltere'ye taşındı: Çocukları Londra'da okula başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlüler aleminde özellikle muhalif görüşlülerin Türkiye'yi terk etme furyasına biri daha katıldı.

O isim, sık sık iktidarı hedef alan söylemleri ile gündem olan komedyen Şahan Gökbakar...

İNGİLTERE'YE TAŞINDI

Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve çocukları Deniz Efe ve Ela ile birlikte ailece İngiltere'ye taşındı.

Gökbakar Ailesi başkent Londra'ya yerleşirken okul kayıtları da tamamlandı. Gökbakar, çocuklarını Londra'daki bir okula kaydettirdi.

ARALIKLARLA TÜRKİYEYE GELECEK

SnobMagazin'in haberine göre, radikal bir karar alarak tamamen İngiltere'ye yerleşen ve bu süreçte ailesinin yanında olmak isteyen ünlü komedyen, Türkiye'ye yalnızca projelerini sürdürmek için belirli aralıklarla uğrayacak.

MARMARİS'TEKİ KAÇAK VİLLASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gökbakar, muhalif çıkışlarının yanında Marmaris'teki kaçak yazlık villası ile de sık sık gündeme geliyordu.

Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı arazide imara aykırı ek binalar yaptığı ortaya çıkan Gökbakar, villasına özel yaptırdığı iskele ve iskeleye astığı "Özel mülktür girilmez" tabelası ile tepki çekmişti.